Трусова лидирует в номинации «Самая сложная программа» в голосовании от Sports.ru

Александра Трусова набрала больше всех голосов номинациях «Самая сложная программа» и «Спортивный характер». Еще в двух номинациях первое место занимает Аделия Петросян.

У мужчин самая сложная программа у Петра Гуменника, считают 38% участников голосования.

Другие номинации голосования: лучшие короткая и произвольная программы, смелый музыкальный выбор, прорыв сезона, оригинальный костюм и стабильность сезона.

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