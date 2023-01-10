Трусова лидирует в номинации «Самая сложная программа» в голосовании от Sports.ru
Александра Трусова набрала больше всех голосов номинациях «Самая сложная программа» и «Спортивный характер». Еще в двух номинациях первое место занимает Аделия Петросян.
У мужчин самая сложная программа у Петра Гуменника, считают 38% участников голосования.
Другие номинации голосования: лучшие короткая и произвольная программы, смелый музыкальный выбор, прорыв сезона, оригинальный костюм и стабильность сезона.
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