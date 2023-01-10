Трусова лидирует в номинации «Самая сложная программа» в голосовании от Sports.ru

Теги натив Фигурное катание

Александра Трусова набрала больше всех голосов номинациях «Самая сложная программа» и «Спортивный характер». Еще в двух номинациях первое место занимает Аделия Петросян.

У мужчин самая сложная программа у Петра Гуменника, считают 38% участников голосования. 

Другие номинации голосования: лучшие короткая и произвольная программы, смелый музыкальный выбор, прорыв сезона, оригинальный костюм и стабильность сезона.

Голосуйте за любимых спортсменов в проекте Sports.ru

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий