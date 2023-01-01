Софья Акатьева: «Хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся заветные желания»

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева опубликовала поздравление с Новым годом.

«Я очень хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся самые заветные желания.

Будьте счастливы! По-разному, по-своему, но обязательно будьте!

С наступающим 2023 годом!» – написала Акатьева.

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»