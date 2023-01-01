Софья Акатьева: «Хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся заветные желания»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева опубликовала поздравление с Новым годом. 

«Я очень хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся самые заветные желания.

Будьте счастливы! По-разному, по-своему, но обязательно будьте! 

С наступающим 2023 годом!» – написала Акатьева. 

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»

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13 комментариев

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N-fox
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Сонечка - лучик света. Серьезная на льду, такая искренняя, такая славная в интервью)
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oleg
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Спасибо за поздравления Чемпионка!!! Любим тебя. Своей победой, ты подарила нам прекрасное Новогоднее настроение. Удачи тебе на всех соревнованиях!
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Екатерина Воронина
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Ответ Maturmalai
Одно из моих желаний - чтобы Софья смогла участвовать на следующих ОИ вместе с Ками. Ну и чтобы они там, естественно, побеждали.
То же есть такое желание и будем надеяться оно сбудется! а третья Аделька и пусть наводят шороха на следующих ОИ! Тяжело конечно что-то загадывать так далеко но думаю еще реальный претендент на ОИ это Вероника Жилина за нее то же буду рада! Ну а пока всем всего самого наилучшего в Новом уже наступившем 2023 году!
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Большое Путешествие Рузика
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Ответ плюшевая Ракета
Среди юниоров, она юниорка, не так ли?
Её не будет на юниорском первенстве. Она выступает со взрослыми в этом сезоне. Вполне на законных основаниях. И Жилина могла бы выступать. И тоже на законных основаниях. Но Жилину оставили в юниорах, и правильно сделали .
Так что соперничество Акатьева-Жилина будет только в следующем сезоне.
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Noname No
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Ответ TheWitcher
Анютка-юниорка на ЧР-2019 — победа, а потом еще две. СуперСоник — ее наследница. Правь, прекрасная! Будущее за тобой! Пусть все у тебя сложится 💖
Соня - это Соня, ничью судьбу она не наследует. Хватит уже на её хвост сажать Анну
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плюшевая Ракета
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Ответ Большое Путешествие Рузика
На каком предстоящем первенстве?
Среди юниоров, она юниорка, не так ли?
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Большое Путешествие Рузика
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Ответ плюшевая Ракета
Акатьева, стала чемпионкой вслед за Валиевой, а не Щербаковой, но ей надо задуматься над тем, чтоб не продуть в одни ворота Жилиной на предстоящем первенстве...
На каком предстоящем первенстве?
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плюшевая Ракета
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Ответ TheWitcher
Анютка-юниорка на ЧР-2019 — победа, а потом еще две. СуперСоник — ее наследница. Правь, прекрасная! Будущее за тобой! Пусть все у тебя сложится 💖
Акатьева, стала чемпионкой вслед за Валиевой, а не Щербаковой, но ей надо задуматься над тем, чтоб не продуть в одни ворота Жилиной на предстоящем первенстве...
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На Пекин
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Ответ TheWitcher
Анютка-юниорка на ЧР-2019 — победа, а потом еще две. СуперСоник — ее наследница. Правь, прекрасная! Будущее за тобой! Пусть все у тебя сложится 💖
Соня наследница своих родителей) пусть идёт своей яркой дорогой!
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*** Monik ***
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Ответ Maturmalai
Одно из моих желаний - чтобы Софья смогла участвовать на следующих ОИ вместе с Ками. Ну и чтобы они там, естественно, побеждали.
Согласна, а третья Аделька) пусть втроем заберут пьедестал на следующих ОИ 🙏🏻
И мне даже не важно в какой последовательности, все трое золотые)
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TheWitcher
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Анютка-юниорка на ЧР-2019 — победа, а потом еще две. СуперСоник — ее наследница. Правь, прекрасная! Будущее за тобой! Пусть все у тебя сложится 💖
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Маргарита В Сафронова
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Соня, ты сама сделала себе прекрасный подарок. С Новым годом, чемпионка!
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Maturmalai
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Одно из моих желаний - чтобы Софья смогла участвовать на следующих ОИ вместе с Ками. Ну и чтобы они там, естественно, побеждали.
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