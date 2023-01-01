Софья Акатьева: «Хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся заветные желания»
Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева опубликовала поздравление с Новым годом.
«Я очень хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся самые заветные желания.
Будьте счастливы! По-разному, по-своему, но обязательно будьте!
С наступающим 2023 годом!» – написала Акатьева.
Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»
Так что соперничество Акатьева-Жилина будет только в следующем сезоне.
И мне даже не важно в какой последовательности, все трое золотые)