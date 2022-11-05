Российские фигуристки не прыгали тройной аксель в короткой программе на третьем этапе Гран-при России в Казани.

Олимпийская чемпионка откатала программу с двойным акселем.

Всего на этапе выступают 11 фигуристок.

На первом этапе Гран-при в Москве на тройной аксель в короткой программе зашла Софья Акатьева (но упала), на втором этапе в Сочи прыжок сделала Аделия Петросян, а Софья Самоделкина упала.