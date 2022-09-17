Lombardia Trophy. Конти и Мачии выиграли короткую программу, Кальдара и Мальо – 2-е

Итальянская пара Сара Конти – Никколо Мачии выиграла короткую программу на турнире Lombardia Trophy в Бергамо.
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Пары
Короткая программа
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 62,81
2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 56,10
3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 52,10
4. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 47,95
5. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания) – 45,11
Расписание Lombardia Trophy: там выступят Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри