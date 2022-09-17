Lombardia Trophy. Конти и Мачии выиграли короткую программу, Кальдара и Мальо – 2-е

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Итальянская пара  Сара Конти – Никколо Мачии выиграла короткую программу на турнире Lombardia Trophy в Бергамо.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Пары

Короткая программа

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 62,81

2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 56,10

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 52,10

4. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 47,95

5. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания) – 45,11

Расписание Lombardia Trophy: там выступят Сакамото, Хигучи, Куракова, Гленн, Риццо, Гиньяр и Фаббри

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