«Я – скорость». Кондратюк и Трусова совершили прогулку на катамаране

Российские фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова совершили прогулку на катамаране.
Спортсмены проплыли на водном велосипеде, приводя его в движение с помощью педалей.
«Скорость. Я – скорость», – сказал Кондратюк на видео, опубликованном в телеграм-канале Трусовой.
«Понимаю, что у тебя невеста – «ракета». Но это же не значит, что надо летать криво-косо». Первый канал показал тренировку Кондратюка с участием Трусовой
Давно ли вместе Трусова и Кондратюк? Зачем Тутберидзе поехала в США? Как самый сложный прыжок покорился Малинину, а не Ханю?