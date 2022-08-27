«Я – скорость». Кондратюк и Трусова совершили прогулку на катамаране

Российские фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова совершили прогулку на катамаране.

Спортсмены проплыли на водном велосипеде, приводя его в движение с помощью педалей.

«Скорость. Я – скорость», – сказал Кондратюк на видео, опубликованном в телеграм-канале Трусовой.

«Понимаю, что у тебя невеста – «ракета». Но это же не значит, что надо летать криво-косо». Первый канал показал тренировку Кондратюка с участием Трусовой

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