Наталья Бестемьянова: «Юные спортсмены часто просят поставить программу Ханю, Уно, Щербаковой, Трусовой, Загитовой или Медведевой. Меня это несколько раздражает»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о современных постановках программ в фигурном катании.

– Как вы считаете, что лучше для фигурного катания: классика или современная музыка?

– Нет рецепта. Хороша и та и другая. Важно правильно поставить, донести ее. Понимаете, когда ставишь классику спортсмену, у которого нет линий, то это очень грустно.

Поэтому мне кажется, что современная музыка звучит сегодня на аренах чаще. Именно из-за того, что некогда заниматься линиями. Занимаются четверными прыжками.

– Стоит ли брать музыку или идею программы, с которыми уже кто-то побеждал?

– Это происходит в фигурном катании сплошь и рядом. Меня даже это несколько раздражает. Юные спортсмены очень часто просят поставить программу Ханю, или Уно, или Щербаковой, или Трусовой, Загитовой, Медведевой...

Это так ограничивает самих спортсменов, что меня просто приводит в ужас. Но эта раскрученность телевидением известных «брендов» в итоге немного ограничивает список музыки в фигурном катании, – сказала Бестемьянова.