12-летняя Гордеева о целях в карьере: «Как и любой спортсмен, назову Олимпийские игры. Если они будут, конечно»

12-летняя российская фигуристка Мария Гордеева рассказала о целях в карьере.

— Что для тебя наиболее интересно – много четверных или целостная программа? Есть же такое мнение, что ультра-си съедают хореографию.

— Мне кажется, фигурное катание в принципе интересно только в том случае, когда есть и четверные, и программа.

— Как это возможно с четырьмя четверными?

— Думаю, все же возможно. У меня просто это первый год, когда я делаю четверные на соревнованиях, и пока что не получается собрать и их, и программу. Но я работаю сейчас и над второй оценкой в том числе, чтобы был баланс.

— У тебя есть ориентир в этом плане?

— Очень трудно выбрать. Мне кажется, у нас все девочки и прыгают хорошо, и катаются. И образы им всем такие впечатляющие подбирают…

— Какой самый впечатляющий образ за последнее время?

— «Круэлла» у Саши Трусовой. И сам образ, и стрелки, и помада… Это было очень красиво, очень стильно. Я просто дважды фильм смотрела, и мне кажется, что в программе все передалось. У Круэллы же еще были рыжие волосы вначале, так что прямо совпало.

— Сезон закончился – можно учить новые элементы. Слышал, помимо тройного акселя вы еще берете четверной риттбергер.

— Да, риттбергер пробуем. Лутц, скорее всего, попробуем — мы уже делали подводящие упражнения к нему. Я сама очень хочу попробовать четверной лутц. Не знаю, как он будет двигаться, но по ощущениям очень хочется.

— Хотелось бы когда-нибудь попробовать пять четверных в произвольной, как у Саши Трусовой?

— Попробовать – да, хотелось бы. Будет тяжело соединить их с программой, но ведь и в этом смысл приходить на тренировки и работать.

— А ради чего работать?

— Сложно ответить… Но, как и любой спортсмен, назову Олимпийские игры. Если они будут, конечно, – сказала Гордеева.