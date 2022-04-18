«Только я могла так лохануться»: фигуристка Самоделкина не успела сфотографироваться с известными блогерами

Российская фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что не успела сфотографироваться с известными блогерами Ваней Дмитриенко и Сашей Айс.

«Вот честно, только я могла так лохануться.

Видела я, значит, замечательных Ваню Дмитриенко и Сашу Айс и подумала: не буду сейчас просить сфотографироваться, мало ли, идут смотреть кого-то, торопятся. Думаю, сфоткаюсь, когда будет финальный выход, а вот тебе…

Ну и, в общем, упустила свой шанс. Надеюсь, когда-нибудь удастся сфотографироваться, посидеть, поговорить», — написала Самоделкина.