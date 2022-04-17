«Жаль, что чиновники используют спорт как плацдарм для политических амбиций»: шахматист Карякин высказался о деле Валиевой

Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о фигуристке Камиле Валиевой.

На Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат.

«Я действительно восхищаюсь Камилой и считаю ее великолепной спортсменкой. Наверное, она не особо нуждается в моих словах поддержки. Но в целом, конечно же, я поддерживаю ее. Как и поддержал бы любого российского спортсмена, который не побоялся высказать свою позицию.

Жаль, что европейские и американские чиновники используют спорт как плацдарм для каких-то своих политических амбиций. Вместо того, чтобы спорт оставался таким местом, где все решалось бы в честной конкуренции и под лозунгом «Быстрее, выше, сильнее», — рассказал Карякин.