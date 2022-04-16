«Наш ближайший резерв может начать истекать»: Авербух считает, что молодые фигуристы могут уехать из России

Хореограф Илья Авербух считает, что молодые российские фигуристы могут сменить гражданство.

— Вы отмечали, что многие фигуристы могут сменить спортивное гражданство, если нас долго не будут пускать на международные соревнования. Действительно ли может случится такое, что нас покинут сильные фигуристы вроде Саши Трусовой и тренеры вроде Этери Тутберидзе?

— Я думаю, что здесь в первую очередь речь идет не о состоявшихся топ-спортсменах и тренерах. Им даже менять гражданство очень сложно по правилам ISU — придется пропускать несколько сезонов. К тому же они уже вкусили, что такое выступать за Россию, и я думаю, что они никуда не перейдут.

Скорее, это касается молодой плеяды спортсменов — нашей будущей опоры, которых мы можем еще даже не знать. Например, мы видим, что Америку представляет некий Илья Малинин. Правда, его семья давно уехала, так что это не совсем чистый пример, но тем не менее.

В общем могут уехать те ребята, которые хотят выступать здесь и сейчас и еще не были задействованы за сборную России. У них может возникнуть такое искушение, чтобы не терять практику. Тем самым наш ближайший резерв может начать истекать.

Поэтому очень важно поддерживать фигуристов и мотивировать их большим количеством внутренних турниров, — рассказал Авербух.