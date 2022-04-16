Навка заработала 218 миллионов рублей в 2021 году: это в 15 раз больше, чем у ее мужа и пресс-секретаря президента Пескова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка за 2021 год заработала 218,513 миллиона рублей.

Об этом говорится в сведениях о доходах и имуществе сотрудников администрации президента России и членов их семей, опубликованных на сайте Кремля.

В собственности у Навки – два автомобиля «Мерседес», мотовездеход, два земельных участка общей площадью свыше 9 тыс. кв. м, два жилых дома (779 и 353 кв.м), три квартиры (180,4, 108,4 и 78,8 кв.м).

У ее супруга Дмитрия Пескова — пресс-секретаря президента России Владимира Путина — 14,532 млн рублей доходов за прошлый год.