«Это сделает ее на голову выше своих конкуренток»: чемпионы мира по танцам оценили стрип-пластику Трусовой

Трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские оценили занятия фигуристки Александры Трусовой стрип-пластикой.

«Каждый человек должен пробовать что-то новое, так как это очень хороший опыт, который может сыграть значительную роль в будущем. Для спортсмена тело – это главный инструмент, который необходимо разносторонне развивать», — сказал Артемий Каташинский.

«Саша Трусова — очень смелая девушка, которая обязательно добьется всех своих поставленных целей. И если ей нравится заниматься танцами frame up strip, то мы можем посоветовать ей никого не слушать и двигаться дальше.

Помогут ли занятия стрип-пластикой стать Саше более женственной на льду? Изучение любого танцевального направления поможет ей как на льду, так и в обычной жизни. Изучение стрип-пластики даже на базовом уровне сделает ее на голову выше своих конкуренток. Frame up strip поможет акцентировать внимание на достоинствах, скрыв все недостатки», — добавила Марина Каташинская.

«Глядя на ее выступления, хочется сказать, что Трусова уже обладает той необходимой женственностью, нежностью и одновременно дерзостью, а танцевальное искусство только укрепит ее имя», — отметил Артемий.