Ирина Роднина: «Международный спорт сильно страдает из-за отсутствия россиян. Некоторые виды спорта без наших спортсменов выглядят убого и неполноценно»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Международный спорт сильно страдает из-за отсутствия россиян. Некоторые виды спорта без наших спортсменов выглядят убого и неполноценно. Это фигурное катание, художественная гимнастика, лыжные гонки, хоккей.

Хотя, конечно, уровень мастерства наших спортсменов будет падать с каждым месяцем, проведенным вне соревновательной практики.

Полная изоляция спорта погубит целое поколение талантливых спортсменов, а молодым атлетам будет сложнее находить мотивацию для тренировок», — сказала Роднина.