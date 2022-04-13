Рудковская отреагировала на скандал с Роналду, который выбил телефон из рук фаната-аутиста

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на скандал с футболистом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«У моего любимого футболиста проблемы. Криштиану Роналду выбил телефон из рук ребенка-аутиста. Произошло это на днях после матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Футболист получил травму и был очень расстроен. Проходя мимо толпы фанатов, он увидел, что один мальчик опустил телефон, снимая поврежденную ногу звезды. Роналду ударил его по руке, оставил синяк и разбил телефон.

Мама подростка подняла на уши все СМИ. Женщина рассказала, что впервые привела сына с аутизмом и диспраксией на футбольный матч. Мальчик мечтал увидеть Криштиану, которого боготворил. Сейчас парень в жуткой депрессии из -за поступка кумира, и его разочарованию нет предела.

Помимо СМИ, новость начала распространяться по соцсетям и дошла до футболиста, который узнав, что мальчик имеет медицинский диагноз, написал пост с извинениями и пригласил мальчика с матерью на следующий матч.

Наши бы поклонники, наверное, простили и с радостью побежали бы на следующий матч, чтобы сфотографироваться и пообщаться с мегазвездой футбола, но так бы было, скорее всего, у нас, если бы кто-то это еще в принципе заметил. Но не тут. Семья настаивает на расследовании и наказании.

СМИ писали, что Криштиану может грозить серьезное дисциплинарное взыскание за нападение на поклонника. И вот с утра уже прилетело! Полиция графства Мерсисайд начала расследование в отношении Роналду по делу о «предполагаемом нападении на болельщика»!

У них, конечно, полиция работает как часы. Если Криштиану сможет хоть как -то замять конфликт, то ему это обойдется точно не в один миллион долларов моральной компенсации семье подростка», — написала Рудковская.