Российские фигуристы задумались о переходе в другие страны из-за отстранения от соревнований.

Об этом сообщил чемпион Европы Дмитрий Алиев.

– Стоит ли нам опасаться, что российские фигуристы начнут менять спортивное гражданство?

– Такая тема возникла, чего таить. Но я могу понять ребят, которые об этом задумываются. В какой-то степени мотивы можно понять. Я знаю таких людей, они мои друзья. Если они хотят себя попробовать…

– То не надо их называть предателями?

– Да. Может, их интерес в том, чтобы благодаря переезду начать реализовывать свой потенциал. На это так стоит смотреть, – сказал Алиев.