«Это чухня». Александр Жулин резко высказался о распаде четырех российских пар

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин резко отреагировал на распад четырех российских танцевальных дуэтов.

В конце сезона распались дуэты Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Арина Ушакова – Максим Некрасов.

«Является ли трагедией то, что распались четыре пары в танцах на льду? Распад пар в танцах – это чухня.

Сложно сказать, на кого сможем рассчитывать в следующем олимпийском цикле. Главное, чтобы этот олимпийский цикл состоялся. Сейчас вообще пока не о чем говорить. Образовалось несколько новых пар: они же не просто так разбивались, а по каким-то причинам. Может быть, эти пары будут даже лучшего качества. Давайте подождем и посмотрим», – сказал Жулин.