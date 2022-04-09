«Это чухня». Александр Жулин резко высказался о распаде четырех российских пар

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Андрей Багин Аннабель Морозова Елизавета Шанаева рекомендации Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин резко отреагировал на распад четырех российских танцевальных дуэтов.

В конце сезона распались дуэты Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Арина Ушакова – Максим Некрасов.

«Является ли трагедией то, что распались четыре пары в танцах на льду? Распад пар в танцах – это чухня.

Сложно сказать, на кого сможем рассчитывать в следующем олимпийском цикле. Главное, чтобы этот олимпийский цикл состоялся. Сейчас вообще пока не о чем говорить. Образовалось несколько новых пар: они же не просто так разбивались, а по каким-то причинам. Может быть, эти пары будут даже лучшего качества. Давайте подождем и посмотрим», – сказал Жулин.

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