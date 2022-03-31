Камила Валиева примет участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

1 апреля олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и России Камила Валиева выйдет на лед Дворца спорта «Мегаспорт» в Москве. Показательное выступление фигуристки станет яркой частью программы фестиваля.

Зрители также увидят выступления олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой и многих других отечественных представителей фигурного катания.

Программу шоу украсят акробаты, танцоры и головокружительные номера воздушных гимнастов. Помимо показательных выступлений, в рамках фестиваля пройдут открытые соревнования для взрослых любителей и действующих спортсменов-юниоров.

Больше подробностей о фестивале доступны по ссылке.