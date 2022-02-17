Щербакова рассказала, как следила за прокатом Валиевой

Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, поделилась впечатлением о неудачном выступлении Камилы Валиевой в произвольной программе:

«Видела прокат Камилы. Очень переживала за нее. С первого прыжка понимала, как тяжело даются ей выступления. Понимаю эти чувства спортсмена. Я лично скажу ей все, что об этом думаю».

Перед произвольной программой Камила Валиева лидировала в общем зачете и опережала Анну Щербакову почти на 2 балла. По сумме баллов двух программ Валиева опустилась на 4-е место, допустив несколько падений при прокате. Александра Трусова стала второй, Сакамото Каори завоевала бронзу.