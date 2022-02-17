Авербух прокомментировал победу Щербаковой на Олимпийских играх

Илья Авербух прокомментировал триумф Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине:

«Аня показала фантастическую силу духа Щербаковой. Я был в Пекине и видел, как тяжело складываются тренировки, с переменных успехом. Был момент, когда у нее развалились все прыжки и она меняла ботинки. Такая нервотрепка. А тут еще такой блестящий прокат Саши Трусовой с таким контентом… Но Аня собралась, блестяще выступила, сделав всё, что могла. У нее получилась самая сбалансированная программа. Выиграла она абсолютно достойно».

Авербух отметил, что Трусовой покррилось историческое достижение:

«Она — королева четверных прыжков, смогла все собрать. Смогла победить тройной сальхов, который, как правило, не получался. Две девчонки наши — молодцы», — заключил Авербух.

По итогам короткой и произвольных программ Анна Щербакова набрала 255.95 балла и завоевала золото, у Александры Трусовой серебро (251.73), третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, опустилась на четвертое место.