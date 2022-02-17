Ирина Слуцкая эмоционально отреагировала на четвертое место Валиевой на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая в эфире телеканала «Россия-1» поделилась мнением об итоговом четвертом месте Камилы Валиевой:

«У меня текут слёзы. Это невозможно. Если сказать, кто герой Олимпиады, я назову Камилу».

Экс-фигуристка отметила, что выдержать такой прессинг было очень тяжело:

«Не давать ребёнку спать полночи из-за этих судов, таскать её везде. Эти здоровые мужики, которые её преследовали и маленькой девочке в спину кидали нелицеприятные слова. Она была не похожа на себя, и все это прекрасно понимают. И всё равно она боролась, старалась, её просто сломали.»

Камила Валиева после произвольной программы опустилась на четвертое место. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой, бронза у японки Сакамото Каори.