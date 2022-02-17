Ирина Слуцкая эмоционально отреагировала на четвертое место Валиевой на Олимпиаде

Теги Ирина Слуцкая Этери Тутберидзе Каори Сакамото Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева рекомендации Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая в эфире телеканала «Россия-1» поделилась мнением об итоговом четвертом месте Камилы Валиевой:

 

«У меня текут слёзы. Это невозможно. Если сказать, кто герой Олимпиады, я назову Камилу».

 

Экс-фигуристка отметила, что выдержать такой прессинг было очень тяжело:

 

«Не давать ребёнку спать полночи из-за этих судов, таскать её везде. Эти здоровые мужики, которые её преследовали и маленькой девочке в спину кидали нелицеприятные слова. Она была не похожа на себя, и все это прекрасно понимают. И всё равно она боролась, старалась, её просто сломали.»

 

Камила Валиева после произвольной программы опустилась на четвертое место. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой, бронза у японки Сакамото Каори.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные