Популярный блогер: «Валиеву учили крутить четверные, как обезьянку в цирке»

Блогер и фем-активистка Лиза Лазерсон в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказалась о современном фигурном катании во время обсуждения допинг-скандала с Камилой Валиевой:

«Я считаю, что спорт — особенно такой тяжелый спорт, — это максимально токсичная история. Олимпиада это такой эвфемизм для военных действий. И Камила Валиева это просто очередной ребенок Тутберидзе, которого учили крутить четвертные, как обезьянку цирковую. Я считаю, что это действительно должно отмереть как в цирке, бои без правил, и всякие другие токсичные истории.»

Далее блогер отметила, что история с допингом «это какие-то разборки взрослых вокруг маленького человека».

«То есть, виноваты взрослые» — подытожила Лазерсон.

После короткой программы на Олимпиаде Камила Валиева занимает первую строчку в турнирной таблице. Сегодня МОК заявил, что результаты российской фигуристки после произвольной программы будут считаться предварительными.