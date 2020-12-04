«Давайте Иоланду Чен поставим на коньки, выставим на Олимпиаду и будем требовать золота». Гончаренко вступилась за Загитову

Теги сборная России Первый канал Иоланда Чен женское катание Инна Гончаренко Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением об интервью комментатора Иоланды Чен, которая раскритиковала работу олимпийской чемпионки Алины Загитовой на телевидении. 

Чен заявила, что работа Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода» у профессионалов вызывает неловкость. 

Загитова на следующий день после публикации в СМИ интервью Чен выложила в Инстаграм фото с подписью «Собака лает, а караван идет». Спустя некоторое время фото пропало. 

«Ледниковый период» – это программа, в которую ведущей пригласили спортсменку. Очевидно же, что Алина Загитова – не профессиональная телеведущая. Алина – спортсменка и олимпийская чемпионка, именно поэтому ее и пригласили на Первый канал. И она ведет передачу именно как спортсменка, почему и интересно за ней наблюдать.

Сколько людей – столько и мнений. Если хочется послушать профессионального ведущего, всегда можно включить программу «Время» или новости. Не нужно свое субъективное мнение кому-то навязывать.

Давайте Иоланду Чен поставим на коньки, выставим на Олимпиаду и будем требовать золота в женском одиночном катании? Ну это же абсурд! Загитова – такая, какая есть. Она говорит интересно и выразительно, по-своему выражает свои мысли, у нее есть свое мнение и видение фигурного катания. В чем проблема?

Чен высказала лишь свое мнение. Если руководство телеканала приглашает девочку-спортсменку в ведущие, значит, хочет видеть именно ее! Хотели бы профессионала – пригласили бы», – сказала Гончаренко. 

Иоланда Чен: «Работа Загитовой на телевидении у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов – только чувство неловкости»

Загитова выложила фото со съемок «Ледникового периода» с подписью «Собака лает, а караван идет». Позже оно пропало из сторис

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