Качайте мобильное приложение «Фигурное катание+»

Sports.ru представляет удобное приложение «Фигурное катание+», которое должно быть у каждого болельщика этого вида спорта.

В приложении вы найдете актуальные российские и зарубежные новости, расписание международных турниров, интересные тексты и блоги, фото и видео с этапов Гран-при, чемпионатов Европы и мира, а также форумы и чаты для общения с другими поклонниками.

Будьте в курсе новостей любимого вида спорта в любом месте, в любое время!

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