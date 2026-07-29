Саблист Ибрагимов о ЧМ: «Очень жаль, что получил травму, потому что чувствовал себя прекрасно. Команде помочь в таком состоянии никак не смогу»

Саблист Ибрагимов из-за травмы не выступит в командном турнире на ЧМ.

Российский саблист Камиль Ибрагимов сообщил, что не сможет принять участие в командных соревнованиях на чемпионате мира в Гонконге.

В личном турнире Ибрагимов получил травму ноги во время поединка 1/16 финала. Он был вынужден сняться с поединка 1/8 финала против венгра Арона Силадьи.

«Очень жаль, что получил травму, потому что чувствовал я себя прекрасно. Обидчику своему вернул должок за прошлый чемпионат мира (французу Реми Гарригу). В боях набирал, набирал мастерства.

Не смогу фехтовать больше, к сожалению, и никак помочь команде в таком состоянии не смогу. Впереди сначала выяснение, потом реабилитация. Дальше – новый сезон, с новыми силами, с новыми коленями», – сказал Ибрагимов.

«Во втором бою с японцем отступал – что-то хруст, бамс, упал, боль. Получилось довести бой до победы – сила воли плюс обман соперника. Счет был критический, и я сыграл на том, что человек пошел меня добивать. Не добил.

Было какое-то ожидание чуда – а вдруг не так все страшно, а вдруг затейпируем и будет хорошо? Да и не по-мужски же на бой не выйти – вышел. Понял, что, к сожалению, нет. Меня бы уже и доктор снял, потому что то же самое место, я так же упал. Шансов продолжить борьбу не было», – добавил спортсмен.