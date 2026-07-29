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  4. Граудынь о поздравлениях от Путина: «Прочел и был шокирован. Это просто невероятно»

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Граудынь о поздравлениях от Путина: «Прочел и был шокирован. Это просто невероятно»
Саблист Граудынь о поздравлениях от Путина: нереально круто.

Саблист Павел Граудынь поблагодарил президента России Владимира Путин за поздравления с победой на чемпионате мира в Гонконге.

– Президент России Владимир Путин поздравил вас с золотом. Видели это?

– Это вообще нереально круто. Прочел и просто был шокирован. Большое спасибо за эти поздравления, это просто невероятно, – сказал Граудынь.

🥇 У нас новый чемпион мира в фехтовании! Ему всего 19, семья – известные бегуны

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Павел Граудынь
Чемпионат мира по фехтованию
logoВладимир Путин
сабля
logoСборная России по фехтованию

Комментарии

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Ребят, чела в 19 лет поздравил президент страны
Что он ещё должен сказать и почему не может быть рад из-за этого?
ОтветArseniy Illar
Ребят, чела в 19 лет поздравил президент страны Что он ещё должен сказать и почему не может быть рад из-за этого?
А не могло быть так, что увидел поздравление, случился эффект "вау", а потом стал вчитываться и...осознал, что текст поздравления сгенерирован ИИ, ну и был шокирован само собой?
В смысле был шокирован? До этого не умел читать?
Ответagentkuper
В смысле был шокирован? До этого не умел читать?
Незрячим был
Ответagentkuper
В смысле был шокирован? До этого не умел читать?
Да, не умел читать, ты все верно подметил, агенткупер, как всегда в точку.
эх, Паша, Паша, такой молодой, а уже (((
ОтветМанагер22
эх, Паша, Паша, такой молодой, а уже (((
Пшел
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