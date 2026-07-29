Граудынь о поздравлениях от Путина: «Прочел и был шокирован. Это просто невероятно»

Саблист Граудынь о поздравлениях от Путина: нереально круто.

Саблист Павел Граудынь поблагодарил президента России Владимира Путин за поздравления с победой на чемпионате мира в Гонконге.

– Президент России Владимир Путин поздравил вас с золотом. Видели это?

– Это вообще нереально круто. Прочел и просто был шокирован. Большое спасибо за эти поздравления, это просто невероятно, – сказал Граудынь.

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