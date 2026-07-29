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  4. Павел Граудынь: «В детстве всегда хотел выиграть Олимпиаду. Потихоньку иду к этому»

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Павел Граудынь: «В детстве всегда хотел выиграть Олимпиаду. Потихоньку иду к этому»
Саблист Граудынь: в детстве хотел выиграть Олимпиаду, потихоньку иду к этому.

Чемпион мира саблист Павел Граудынь рассказал о цели выиграть Олимпиаду.

– Расскажите, пожалуйста, о том, что такое спортивная семья. Мама, папа, сестра – все спортсмены.

– И старший брат, но он со спортом особо не связан – мы в футбол вместе играли. Он талантливее меня в спорте на самом деле. Родители – мастера спорта международного класса, участники Олимпиады по легкой атлетике. Огромная гордость за них – они реально легенды этого вида спорта. Сестра тоже занимается легкой атлетикой, призер чемпионата России. Это очень круто, что все так спортом занимаются.

Нас с братом тоже пробовали в легкую атлетику, немного позанимались, но нам обоим не особо понравилось, больше играли в футбол. Брат играл долго на любительском уровне, потом больше пошел по учебе – поступил в один из лучших физико-математических лицеев страны. Сейчас окончил, диплом защитил. Но он все равно очень талантливый спортсмен, у него прекрасные физические данные, и я думаю, что во многом он сильно лучше меня.

– Какими были первые слова родителей после победы?

– Сказали, что очень гордятся мной, что большой молодец, что любят меня. Естественно, я тоже их люблю. Мы все очень горды и максимально счастливы.

– Самый главный мотиватор в спорте для вас.

– Я думаю, это родители – хочется догнать и обойти их достижения. Это и мотивирует. И моя девушка – Полина очень хорошо поддерживает, сильно. Очень люблю ее, спасибо ей большое – огромную мотивацию дает ее максимальная поддержка. Ну и всей семьи в целом.

– А мотивация в виде «я обязательно должен выступить на Олимпийских играх, обязательно должен взять олимпийскую медаль» – такая есть?

– В детстве всегда хотел выиграть Олимпиаду. Потихоньку думаю, иду к этому. Сначала хотелось бы добраться до нее, дальше уже посмотрим, что будет, – сказала Граудынь.

🥇 У нас новый чемпион мира в фехтовании! Ему всего 19, семья – известные бегуны

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
сабля
logoСборная России по фехтованию
Павел Граудынь
Полина Граудынь

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