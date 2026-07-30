Чемпионат мира по фехтованию-2026. Российские саблисты и рапиристки проиграли в 1/4 финала командных турниров

Россиянин Павел Граудынь завоевал золото в сабле на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. В финальном поединке он победил корейца То Кен Дона со счетом 15:7.
Это единственная медаль россиян на соревнованиях. Спортсмены выступали с флагом и гимном страны.
Чемпионат мира завершается 30 июля.
Чемпионат мира по фехтованию-2026
Гонконг
30 июля
Мужчины, командная сабля
Начало финала – 13:00 по московскому времени.
Сборная России (Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Анатолий Костенко) в 1/16 финала победила Алжир (45:30), в 1/8 финала – Египет (45:40), а в 1/4 финала уступили Южной Корее (37:45).
Женщины, командная рапира
Начало финала – 13:00 по московскому времени.
Сборная России (Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьева) в 1/16 финала победила Казахстан (45:16), в 1/8 – Испанию (45:42), а в 1/4 уступили Японии (17:31).
29 июля
Мужчины, командная шпага
1. Казахстан
2. Украина
3. Египет
Сборная России в 1/16 финала победила Венесуэлу (45:37), в 1/8 – Францию (45:41), но в 1/4 уступила Египту (35:45).
За российскую команду выступали Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев, Кирилл Онищук и Георгий Бруев.
Женщины, командная сабля
1. Венгрия
2. Китай
3. Франция
Сборная России в 1/8 финала проиграла Украине (44:45).
За российскую команду выступали Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Анастасия Шорохова.
28 июля
Женщины, командная шпага
1. Италия
2. Эстония
3. Южная Корея
Сборная России в 1/16 финала победила Великобританию (45:31), но в 1/8 уступила Гонконгу (40:45).
За российскую команду выступали Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская, Анастасия Рустамова и Яна Бекмурзова.
Мужчины, командная рапира
1. Италия
2. Гонконг
3. США
Сборная России в 1/16 финала победила Израиль (45:28), в 1/8 – Германию (45:41), а в 1/4 уступила США (39:45).
За российскую команду выступали Владислав Мыльников, Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Егор Баранников.
27 июля
Женщины, рапира
1. Мартина Фаваретто (Италия)
2. Арианна Эрриго (Италия)
3. Юка Уэно (Япония)
3. Алина Полозюк (Украина)
Марта Мартьянова выбыла в 1/8 финала, уступив итальянке Анне Кристино. Айла Мамедова, Анна Соловьева и Владислава Пенюшкина проиграли на стадии 1/16 финала.
Мужчины, сабля
1. Павел Граудынь (Россия) 🥇
2. То Кен Дон (Южная Корея)
3. Раду Ницу (Румыния)
3. Мохамед Амер (Египет)
Камиль Ибрагимов по медицинским причинам снялся с поединка против венгра Арона Силадьи в 1/8 финала. Анатолий Костенко в 1/16 финала уступил Фаресу Ферджани из Туниса. Дмитрий Насонов выбыл в 1/64 финала.
26 июля
Мужчины, шпага
1. Лукас Малькотти (Швейцария)
2. Давиде Ди Вероли (Италия)
3. Халифа Аломаири (Саудовская Аравия)
3. Масару Ямада (Япония)
Кирилл Онищук, Георгий Бруев выбыли в 1/64 финала, Даниил Гусев – в 1/32. Дмитрий Швелидзе уступил в 1/4 финала швейцарцу Лукасу Малькотти.
Женщины, сабля
1. Ларисса Айфлер (Германия)
2. Сара Бальзер (Франция)
3. Тоскан Тори (Франция)
3. Шугар Катинка Баттаи (Венгрия)
Алина Михайлова в 1/4 уступила представительнице Венгрии Шугар Катинке Баттаи, Яна Егорян в 1/16 проиграла француженке Манон Апити-Брюне, Ольга Никитина и Александра Михайлова вылетели в 1/32 финала.
25 июля
Мужчины, рапира
1. Александр Шупенич (Чехия)
2. Филиппо Макки (Италия)
3. Даниэль Доша (Венгрия)
3. Кадзуки Иимура (Япония)
Егор Баранников выбыл в 1/4 финала, уступив Александру Шупеничу из Чехии (12:15). Кирилл Бородачев также на стадии 1/4 проиграл итальянцу Филиппо Макки со счетом 14:15. Даниил Керик и Антон Бородачев выбыли в 1/16 финала.
Женщины, шпага
1. Сон Се-Ра (Южная Корея)
2. Джулия Рицци (Италия)
3. Барбара Брых (Польша)
3. Тан Цзюньяо (Китай)
Анастасия Рустамова проиграла в 1/4 финала китаянке Тан Цзюньяо (14:15). Кристина Ясинская выбыла в 1/16 финала, Яна Бекмурзова – в 1/32, Айзанат Муртазаева – в 1/64.
Комментарии
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разачаровывающие выступление...
Антон Бородачев фехтует как в юниорах, ничего не изменилось, результаты тоже,
Кирилл Бородачев единственный рапирист сборной который показывает высокие результаты, итальянец передавил ментально, к сожалению Кириллу стоило бы со спорт психологом поработать, сколько раз он в таких близких моментах уступал, я уже устал считать, хотя в юниорах тащил такие моменты,
Баранников - был ЧМ по юниорам или кадетам, уже не помню, сложно что то сказать вроде бы и неплохо но везти 8-2 и проиграть...
Керик - ничего про него не знаю, но попал в 32, 20 лет, неплохой материал на будущее,
у девчонок на шпаге писать по персоналиям особо нечего,
поколения сменяются - результата нет в личных, но что я заметил сейчас, фехтуют для шпаги они безбашенно, Муртазаева с юниоров так фехтует, Рустамову раньше не видел но стиль похожий, обычно наши шпажисты что мужчины что женщины фехтуют от обороны, добывают минимальное преимущество и стоят на краю дорожки - кукурузу охраняют, в командах это давало результат, в личных за исключение некоторых примеров - нет, на прошедшей Европе - Рустамова закрывала в команде, у нас было преимущество, но она не смогла выбрать тактику на бой, начала дергаться, получила быстрые уколы, поплыла и мы проиграли тогда венгеркам, закрывать может нужно Ясинской, потому что с Муртазаевой и Рустамовой выглядит как русская рулетка,
пожелаем удачи в командных_)
Но сейчас груз упадет и я уверен, что в командниках наши лидеры проявят себя