Чемпионат мира по фехтованию-2026. Российские саблисты и рапиристки проиграли в 1/4 финала командных турниров

Российский саблист Граудынь победил на ЧМ по фехтованию.

Россиянин Павел Граудынь завоевал золото в сабле на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. В финальном поединке он победил корейца То Кен Дона со счетом 15:7.

Это единственная медаль россиян на соревнованиях. Спортсмены выступали с флагом и гимном страны.

Чемпионат мира завершается 30 июля.

Чемпионат мира по фехтованию-2026

Гонконг

30 июля

Мужчины, командная сабля

Начало финала – 13:00 по московскому времени.

Сборная России (Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Анатолий Костенко) в 1/16 финала победила Алжир (45:30), в 1/8 финала – Египет (45:40), а в 1/4 финала уступили Южной Корее (37:45).

Женщины, командная рапира

Начало финала – 13:00 по московскому времени.

Сборная России (Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьева) в 1/16 финала победила Казахстан (45:16), в 1/8 – Испанию (45:42), а в 1/4 уступили Японии (17:31).

29 июля

Мужчины, командная шпага

1. Казахстан

2. Украина

3. Египет

Сборная России в 1/16 финала победила Венесуэлу (45:37), в 1/8 – Францию (45:41), но в 1/4 уступила Египту (35:45).

За российскую команду выступали Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев, Кирилл Онищук и Георгий Бруев.

Женщины, командная сабля

1. Венгрия

2. Китай

3. Франция

Сборная России в 1/8 финала проиграла Украине (44:45).

За российскую команду выступали Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Анастасия Шорохова.

28 июля

Женщины, командная шпага

1. Италия

2. Эстония

3. Южная Корея

Сборная России в 1/16 финала победила Великобританию (45:31), но в 1/8 уступила Гонконгу (40:45).

За российскую команду выступали Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская, Анастасия Рустамова и Яна Бекмурзова.

Мужчины, командная рапира

1. Италия

2. Гонконг

3. США

Сборная России в 1/16 финала победила Израиль (45:28), в 1/8 – Германию (45:41), а в 1/4 уступила США (39:45).

За российскую команду выступали Владислав Мыльников, Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Егор Баранников.

27 июля

Женщины, рапира

1. Мартина Фаваретто (Италия)

2. Арианна Эрриго (Италия)

3. Юка Уэно (Япония)

3. Алина Полозюк (Украина)

Марта Мартьянова выбыла в 1/8 финала, уступив итальянке Анне Кристино. Айла Мамедова , Анна Соловьева и Владислава Пенюшкина проиграли на стадии 1/16 финала.

Мужчины, сабля

1. Павел Граудынь (Россия) 🥇

2. То Кен Дон (Южная Корея)

3. Раду Ницу (Румыния)

3. Мохамед Амер (Египет)

Камиль Ибрагимов по медицинским причинам снялся с поединка против венгра Арона Силадьи в 1/8 финала. Анатолий Костенко в 1/16 финала уступил Фаресу Ферджани из Туниса. Дмитрий Насонов выбыл в 1/64 финала.

26 июля

Мужчины, шпага

1. Лукас Малькотти (Швейцария)

2. Давиде Ди Вероли (Италия)

3. Халифа Аломаири (Саудовская Аравия)

3. Масару Ямада (Япония)

Кирилл Онищук , Георгий Бруев выбыли в 1/64 финала, Даниил Гусев – в 1/32. Дмитрий Швелидзе уступил в 1/4 финала швейцарцу Лукасу Малькотти.

Женщины, сабля

1. Ларисса Айфлер (Германия)

2. Сара Бальзер (Франция)

3. Тоскан Тори (Франция)

3. Шугар Катинка Баттаи (Венгрия)

Алина Михайлова в 1/4 уступила представительнице Венгрии Шугар Катинке Баттаи, Яна Егорян в 1/16 проиграла француженке Манон Апити-Брюне, Ольга Никитина и Александра Михайлова вылетели в 1/32 финала.

25 июля

Мужчины, рапира

1. Александр Шупенич (Чехия)

2. Филиппо Макки (Италия)

3. Даниэль Доша (Венгрия)

3. Кадзуки Иимура (Япония)

Егор Баранников выбыл в 1/4 финала, уступив Александру Шупеничу из Чехии (12:15). Кирилл Бородачев также на стадии 1/4 проиграл итальянцу Филиппо Макки со счетом 14:15. Даниил Керик и Антон Бородачев выбыли в 1/16 финала.

Женщины, шпага

1. Сон Се-Ра (Южная Корея)

2. Джулия Рицци (Италия)

3. Барбара Брых (Польша)

3. Тан Цзюньяо (Китай)

Анастасия Рустамова проиграла в 1/4 финала китаянке Тан Цзюньяо (14:15). Кристина Ясинская выбыла в 1/16 финала, Яна Бекмурзова – в 1/32, Айзанат Муртазаева – в 1/64.

Расписание чемпионата мира по фехтованию-2026 в Гонконге