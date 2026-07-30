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Чемпионат мира по фехтованию-2026. Российские саблисты и рапиристки проиграли в 1/4 финала командных турниров
Российский саблист Граудынь победил на ЧМ по фехтованию.

Россиянин Павел Граудынь завоевал золото в сабле на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. В финальном поединке он победил корейца То Кен Дона со счетом 15:7.

Это единственная медаль россиян на соревнованиях. Спортсмены выступали с флагом и гимном страны.

Чемпионат мира завершается 30 июля.

Чемпионат мира по фехтованию-2026

Гонконг

30 июля

Мужчины, командная сабля

Начало финала – 13:00 по московскому времени.

Сборная России (Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Анатолий Костенко) в 1/16 финала победила Алжир (45:30), в 1/8 финала – Египет (45:40), а в 1/4 финала уступили Южной Корее (37:45).

Женщины, командная рапира

Начало финала – 13:00 по московскому времени.

Сборная России (Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьева) в 1/16 финала победила Казахстан (45:16), в 1/8 – Испанию (45:42), а в 1/4 уступили Японии (17:31).

29 июля

Мужчины, командная шпага

1. Казахстан

2. Украина

3. Египет

Сборная России в 1/16 финала победила Венесуэлу (45:37), в 1/8 – Францию (45:41), но в 1/4 уступила Египту (35:45).

За российскую команду выступали Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев, Кирилл Онищук и Георгий Бруев.

Женщины, командная сабля

1. Венгрия

2. Китай

3. Франция

Сборная России в 1/8 финала проиграла Украине (44:45).

За российскую команду выступали Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Анастасия Шорохова.

28 июля

Женщины, командная шпага

1. Италия

2. Эстония

3. Южная Корея

Сборная России в 1/16 финала победила Великобританию (45:31), но в 1/8 уступила Гонконгу (40:45).

За российскую команду выступали Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская, Анастасия Рустамова и Яна Бекмурзова.

Мужчины, командная рапира

1. Италия

2. Гонконг

3. США

Сборная России в 1/16 финала победила Израиль (45:28), в 1/8 – Германию (45:41), а в 1/4 уступила США (39:45).

За российскую команду выступали Владислав Мыльников, Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Егор Баранников.

27 июля

Женщины, рапира

1. Мартина Фаваретто (Италия)

2. Арианна Эрриго (Италия)

3. Юка Уэно (Япония)

3. Алина Полозюк (Украина)

Марта Мартьянова выбыла в 1/8 финала, уступив итальянке Анне Кристино. Айла МамедоваАнна Соловьева и Владислава Пенюшкина проиграли на стадии 1/16 финала.

Мужчины, сабля

1. Павел Граудынь (Россия) 🥇

2. То Кен Дон (Южная Корея)

3. Раду Ницу (Румыния)

3. Мохамед Амер (Египет)

Камиль Ибрагимов по медицинским причинам снялся с поединка против венгра Арона Силадьи в 1/8 финала. Анатолий Костенко в 1/16 финала уступил Фаресу Ферджани из Туниса. Дмитрий Насонов выбыл в 1/64 финала. 

26 июля

Мужчины, шпага

1. Лукас Малькотти (Швейцария)

2. Давиде Ди Вероли (Италия)

3. Халифа Аломаири (Саудовская Аравия)

3. Масару Ямада (Япония)

Кирилл Онищук, Георгий Бруев выбыли в 1/64 финала, Даниил Гусев – в 1/32. Дмитрий Швелидзе уступил в 1/4 финала швейцарцу Лукасу Малькотти.

Женщины, сабля

1. Ларисса Айфлер (Германия)

2. Сара Бальзер (Франция)

3. Тоскан Тори (Франция)

3. Шугар Катинка Баттаи (Венгрия)

Алина Михайлова в 1/4 уступила представительнице Венгрии Шугар Катинке Баттаи, Яна Егорян в 1/16 проиграла француженке Манон Апити-Брюне, Ольга Никитина и Александра Михайлова вылетели в 1/32 финала.

25 июля

Мужчины, рапира

1. Александр Шупенич (Чехия)

2. Филиппо Макки (Италия)

3. Даниэль Доша (Венгрия)

3. Кадзуки Иимура (Япония)

Егор Баранников выбыл в 1/4 финала, уступив Александру Шупеничу из Чехии (12:15). Кирилл Бородачев также на стадии 1/4 проиграл итальянцу Филиппо Макки со счетом 14:15. Даниил Керик и Антон Бородачев выбыли в 1/16 финала.

Женщины, шпага

1. Сон Се-Ра (Южная Корея)

2. Джулия Рицци (Италия)

3. Барбара Брых (Польша)

3. Тан Цзюньяо (Китай)

Анастасия Рустамова проиграла в 1/4 финала китаянке Тан Цзюньяо (14:15). Кристина Ясинская выбыла в 1/16 финала, Яна Бекмурзова – в 1/32, Айзанат Муртазаева – в 1/64. 

Расписание чемпионата мира по фехтованию-2026 в Гонконге

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Антон Бородачев
рапира
результаты
Анастасия Рустамова
Яна Бекмурзова
Айзанат Муртазаева
logoСборная России по фехтованию
logoЖенская сборная России по фехтованию
Кирилл Бородачев
шпага
Чемпионат мира по фехтованию
Кристина Ясинская
Егор Баранников
Даниил Керик
Дмитрий Швелидзе
Дмитрий Гусев
logoЯна Егорян
Ольга Никитина
Алина Михайлова
Александра Михайлова
Марта Мартьянова
Анатолий Костенко
Владислава Пенюшкина
Камиль Ибрагимов
Анна Соловьева
Павел Граудынь
logoЖенская сборная Италии по фехтованию
logoСара Бальзер
logoСборная Венгрии по фехтованию
logoЖенская сборная Германии по фехтованию
Женская сборная Польши по фехтованию
logoЖенская сборная Франции по фехтованию
logoТан Цзюньяо
logoЖенская сборная Китая по фехтованию
logoСборная Италии по фехтованию
Александр Шупенич
Сборная Японии по фехтованию
Женская сборная Венгрии по фехтованию
logoФилиппо Макки
logoДжулия Рицци
logoМасару Ямада
Сон Се Ра
Давиде ди Вероли
logoКадзуки Иимура
logoЖенская сборная Южной Кореи по фехтованию
logoЮка Уэно
logoАрианна Эрриго
logoМартина Фаваретто
logoЖенская сборная Украины по фехтованию
Мохамед Амер
Ларисса Айфлер
Алина Полозюк
Сборная Египта по фехтованию
Раду Ницу
Шугар Катинка Баттаи
Даниэль Доша
Лукас Малькотти
Барбара Брых
Халифа Аломаири
Тоскан Тори
Владислав Мыльников
Сборная Украины по фехтованию

Комментарии

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В одну калитку Павел выиграл финал ЧМ по сабле. Молодчина ! На одном дыхании провёл полуфинал и финал и принёс нам первую медаль на ЧМ и не какую -нибудь, а золотую. Браво !
ОтветДок Аксель
В одну калитку Павел выиграл финал ЧМ по сабле. Молодчина ! На одном дыхании провёл полуфинал и финал и принёс нам первую медаль на ЧМ и не какую -нибудь, а золотую. Браво !
Ну, не совсем в одну - вторая половина далась заметно тяжелее, чем начало. Но Павел молодец
ОтветAnouck
Ну, не совсем в одну - вторая половина далась заметно тяжелее, чем начало. Но Павел молодец
15-7 - это разгром, тем более в финале!
резюме дня,
разачаровывающие выступление...
Антон Бородачев фехтует как в юниорах, ничего не изменилось, результаты тоже,
Кирилл Бородачев единственный рапирист сборной который показывает высокие результаты, итальянец передавил ментально, к сожалению Кириллу стоило бы со спорт психологом поработать, сколько раз он в таких близких моментах уступал, я уже устал считать, хотя в юниорах тащил такие моменты,
Баранников - был ЧМ по юниорам или кадетам, уже не помню, сложно что то сказать вроде бы и неплохо но везти 8-2 и проиграть...
Керик - ничего про него не знаю, но попал в 32, 20 лет, неплохой материал на будущее,
у девчонок на шпаге писать по персоналиям особо нечего,
поколения сменяются - результата нет в личных, но что я заметил сейчас, фехтуют для шпаги они безбашенно, Муртазаева с юниоров так фехтует, Рустамову раньше не видел но стиль похожий, обычно наши шпажисты что мужчины что женщины фехтуют от обороны, добывают минимальное преимущество и стоят на краю дорожки - кукурузу охраняют, в командах это давало результат, в личных за исключение некоторых примеров - нет, на прошедшей Европе - Рустамова закрывала в команде, у нас было преимущество, но она не смогла выбрать тактику на бой, начала дергаться, получила быстрые уколы, поплыла и мы проиграли тогда венгеркам, закрывать может нужно Ясинской, потому что с Муртазаевой и Рустамовой выглядит как русская рулетка,
пожелаем удачи в командных_)
ОтветSeymour1917
резюме дня, разачаровывающие выступление... Антон Бородачев фехтует как в юниорах, ничего не изменилось, результаты тоже, Кирилл Бородачев единственный рапирист сборной который показывает высокие результаты, итальянец передавил ментально, к сожалению Кириллу стоило бы со спорт психологом поработать, сколько раз он в таких близких моментах уступал, я уже устал считать, хотя в юниорах тащил такие моменты, Баранников - был ЧМ по юниорам или кадетам, уже не помню, сложно что то сказать вроде бы и неплохо но везти 8-2 и проиграть... Керик - ничего про него не знаю, но попал в 32, 20 лет, неплохой материал на будущее, у девчонок на шпаге писать по персоналиям особо нечего, поколения сменяются - результата нет в личных, но что я заметил сейчас, фехтуют для шпаги они безбашенно, Муртазаева с юниоров так фехтует, Рустамову раньше не видел но стиль похожий, обычно наши шпажисты что мужчины что женщины фехтуют от обороны, добывают минимальное преимущество и стоят на краю дорожки - кукурузу охраняют, в командах это давало результат, в личных за исключение некоторых примеров - нет, на прошедшей Европе - Рустамова закрывала в команде, у нас было преимущество, но она не смогла выбрать тактику на бой, начала дергаться, получила быстрые уколы, поплыла и мы проиграли тогда венгеркам, закрывать может нужно Ясинской, потому что с Муртазаевой и Рустамовой выглядит как русская рулетка, пожелаем удачи в командных_)
С таким резюме можно в любую топ компанию мира.👏
СЛУШАЕМ ГИМН 🇷🇺
Какой же уверенный Павел в свои 19 лет в финале ЧМ.
Просто всех деклассировал. И это в 19 лет. Мощь
ОтветBartez1986
Просто всех деклассировал. И это в 19 лет. Мощь
Так он как киллер в 19 лет, на таком уверенном уничтожил всех! Это просто круто
Всех с Победой!!! Это была тотальная доминация!!!
Я очень надеюсь, что сейчас спадет психологический груз, в первую очередь у лидеров сборной, я думаю, что накачек перед стартом было достаточно. И эта нагрузка в первую очередь на лидеров, так как от них ждали первой победы с флагом и гимном. И думаю поэтому во всех видах молодые выступили гораздо лучше, так как от них не требовалось побед по заказу.

Но сейчас груз упадет и я уверен, что в командниках наши лидеры проявят себя
В одном уколе от медали остановились и в женской шпаге и в мужской рапире. Вроде и неплохое выступление, но, конечно, досадно.
Паша в 19 лет рубится, как многоопытный фехтовальщик.
Гимн это круто!!!!С Почином !!
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