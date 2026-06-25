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Европейская конфедерация фехтования восстановила членство России, сообщил Дегтярев: «Решение подтверждает курс на полное восстановление прав спортсменов»
Европейская конфедерация фехтования восстановила членство России.

Федерация фехтования России и Белорусская республиканская федерация фехтования восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования (EFC).

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Соответствующее решение принял исполком EFC 24 июня.

«Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. Оно подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила россиянам выступать на соревнованиях с флагом и гимном своей страны, включая командные турниры.

МОК внес в хартию поправки о нейтральности. А это поможет России?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
FIE
EFC
Федерация фехтования России
Белорусская федерация фехтования
отстранение и возвращение России
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