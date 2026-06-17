🥉 Рапиристка Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию
Рапиристка Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы во Франции.
Российская рапиристка Владислава Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию во Франции.
В полуфинале россиянка уступила олимпийской чемпионке итальянке Арианне Эрриго со счетом 11:15.
Чемпионат Европы по фехтованию
Антони, Франция
Женщины, рапира
1. Ольга Сопит (Украина)
2. Арианна Эрриго (Италия)
3. Владислава Пенюшкина (Россия)
3. Мария Марино (Испания)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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