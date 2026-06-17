  1. Спортс
  2. Фехтование
  3. Новости

  4. 🥉 Рапиристка Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

0
🥉 Рапиристка Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию
Рапиристка Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы во Франции.

Российская рапиристка Владислава Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию во Франции.

В полуфинале россиянка уступила олимпийской чемпионке итальянке Арианне Эрриго со счетом 11:15.

Чемпионат Европы по фехтованию

Антони, Франция

Женщины, рапира

1. Ольга Сопит (Украина)

2. Арианна Эрриго (Италия)

3. Владислава Пенюшкина (Россия)

3. Мария Марино (Испания)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
результаты
logoсборная Италии жен
чемпионат Европы
logoсборная России жен
Владислава Пенюшкина
рапира
logoАрианна Эрриго

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Фехтование в Telegram
Материалы по теме
Егорян о серебре чемпионата Европы: «Очень грустно и мне, и тренеру. Была возможность победить, а я ее упустила»
сегодня, 08:53
🥈 Яна Егорян завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию
вчера, 20:12
Кирилл Бородачев о возвращении флага фехтовальщикам: «Очень рад. Выступление с национальной символикой – это ни с чем несравнимые эмоции»
3 июня, 11:31
Рекомендуем
Главные новости
Егорян о серебре чемпионата Европы: «Очень грустно и мне, и тренеру. Была возможность победить, а я ее упустила»
сегодня, 08:53
🥈 Яна Егорян завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию
вчера, 20:12
На 102-м году жизни скончался чемпион СССР по фехтованию Юлен Уралов. Он был старейшим из ныне живущих советских олимпийцев
11 июня, 07:33
Софья Великая: «Я не участвую в чемпионате мира. Мой сезон закончился. Но только для того, чтобы стать сильнее»
3 июня, 12:53
Кирилл Бородачев о возвращении флага фехтовальщикам: «Очень рад. Выступление с национальной символикой – это ни с чем несравнимые эмоции»
3 июня, 11:31
Егорян о допуске фехтовальщиков с флагом: «Мы очень долго этого ждали, и наконец все встанет на свои места»
3 июня, 08:54
Мамедов о допуске фехтовальщиков с флагом: «Теперь мы, тренеры и спортсмены, будем постепенно вылезать из ямы и возвращать наши победы»
2 июня, 18:38
Антон Бородачев: «Было бы приятно и на чемпионате Европы выступить под своим флагом. Будем ждать решение европейской федерации»
2 июня, 17:06
Светлана Журова: «Возвращение российских спортсменов с флагом и гимном должно образумить Украину. У них больше не получится манипулировать и шантажировать»
2 июня, 16:03
Губерниев о допуске фехтовальщиков: «Хороший пример для всех остальных федераций, которые пока еще чего‑то опасаются и ограничивают нас»
2 июня, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер Антон Маслов: «Возвращение наших спортсменов – это большая важная тема»
4 июня, 06:22
Колобков о допуске фехтовальщиков: «Многие федерации будут постепенно возвращаться к нормальности. С некоторыми, вроде легкой атлетики, будет сложнее»
2 июня, 14:31
«Мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны». Роднина об отказе украинской шпажистки фотографироваться с россиянином на подиуме ЧМ
24 июля 2025, 19:49
Колобков о возвращении Поздняковой в спорт: «Есть примеры, когда после пяти-шести лет отсутствия люди завоевывали медали чемпионата мира»
24 июля 2025, 18:09
Михаил Дегтярев: «В наше время очень важно сохранять историческую память»
7 мая 2025, 11:48
Ильгар Мамедов: «Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов? Тренерам нужен материал»
16 марта 2025, 20:26
Никитина о победе на «Московской сабле»: «Сегодня просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Я справилась с мандражом»
14 марта 2025, 20:39
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
17 октября 2024, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября 2024, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября 2024, 13:40
Рекомендуем