Яна Егорян завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию.

Российская фехтовальщица Яна Егорян завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит во французском городе Антони.

В финале турнира саблисток Егорян уступила испанке Лусии Мартин-Португез (13:15). Бронзовые медали взяли француженка Тоскан Тори и украинка Алина Комащук.

Егорян 32 года, она также является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.

Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.