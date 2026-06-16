🥈 Яна Егорян завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию
Яна Егорян завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию.
Российская фехтовальщица Яна Егорян завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит во французском городе Антони.
В финале турнира саблисток Егорян уступила испанке Лусии Мартин-Португез (13:15). Бронзовые медали взяли француженка Тоскан Тори и украинка Алина Комащук.
Егорян 32 года, она также является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.
Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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