0

Российские шпажистки завоевали серебро в команде на этапе Кубка мира во Франции

Российские шпажистки взяли серебро в команде на этапе Кубка мира во Франции.

Российские шпажистки завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира по фехтованию во французском Сен-Мор-де-Фоссе. 

В финале россиянки уступили представительницам Южной Кореи со счетом 32:33. 

Кубок мира по фехтованию

Сен-Мор-де-Фоссе, Франция

Женщины

Шпага, команда

1. Южная Корея

2. Россия Милен Бавуге Хабимана, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова, Кристина Ясинская)

3. Венгрия

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен
logoсборная Южной Кореи жен
Кристина Ясинская
результаты
Айзанат Муртазаева
шпага
Милен Бавуге Хабимана
Кубок мира
Анастасия Рустамова

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Приятно уже становится читать новости спорта. Наши молодцы, так держать.
Фехтование в Telegram
Материалы по теме
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Перу
24 мая, 07:14
Егорян победила на этапе Гран‑при в Южной Корее
3 мая, 11:18
Российский рапирист Баранников завоевал серебро на Кубке мира в Стамбуле, Пенюшкина взяла бронзу
2 мая, 21:17
Рекомендуем
Главные новости
Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Перу
вчера, 06:50
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Перу
24 мая, 07:14
Кирилл Бородачев: «Нечасто думаю о снятии запретов на символику. Все и так знают, что мы россияне»
20 мая, 18:59
Российский рапирист Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при в Шанхае
17 мая, 13:39
Егорян победила на этапе Гран‑при в Южной Корее
3 мая, 11:18
Российский рапирист Баранников завоевал серебро на Кубке мира в Стамбуле, Пенюшкина взяла бронзу
2 мая, 21:17
Фехтование. Чемпионат России. Рустамова и Швелидзе выиграли золото в шпаге
28 апреля, 17:52
Яна Егорян: «Сейчас международные соревнования больше в приоритете, чем российские старты»
26 апреля, 20:15
Великая об Олимпиаде: «Если нам вернут флаг и гимн – это уже победа. Я буду участвовать, если у меня будет возможность»
26 апреля, 12:57
Фехтование. Чемпионат России. Великая и Ибрагимов выиграли золото в сабле, Егорян – 3-я
25 апреля, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны». Роднина об отказе украинской шпажистки фотографироваться с россиянином на подиуме ЧМ
24 июля 2025, 19:49
Колобков о возвращении Поздняковой в спорт: «Есть примеры, когда после пяти-шести лет отсутствия люди завоевывали медали чемпионата мира»
24 июля 2025, 18:09
Михаил Дегтярев: «В наше время очень важно сохранять историческую память»
7 мая 2025, 11:48
Ильгар Мамедов: «Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов? Тренерам нужен материал»
16 марта 2025, 20:26
Никитина о победе на «Московской сабле»: «Сегодня просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Я справилась с мандражом»
14 марта 2025, 20:39
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
17 октября 2024, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября 2024, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября 2024, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
15 октября 2024, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
23 мая 2024, 10:30
Рекомендуем