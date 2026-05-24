Российские шпажистки завоевали серебро в команде на этапе Кубка мира во Франции

Российские шпажистки завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира по фехтованию во французском Сен-Мор-де-Фоссе.
В финале россиянки уступили представительницам Южной Кореи со счетом 32:33.
Кубок мира по фехтованию
Сен-Мор-де-Фоссе, Франция
Женщины
Шпага, команда
1. Южная Корея
2. Россия Милен Бавуге Хабимана, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова, Кристина Ясинская)
3. Венгрия
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
