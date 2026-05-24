Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Перу
Саблистка Егорян стала третьей на этапе Кубка мира в Перу.
Российская саблистка Яна Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу).
В полуфинале Егорян уступила француженке Саре Нуча (7:15), которая выиграла соревнования.
Еще одним бронзовым призером стала Шугар Катинка Баттаи из Венгрии, серебро взяла представительница Южной Кореи Чхве Се Бин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии