0

Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Перу

Саблистка Егорян стала третьей на этапе Кубка мира в Перу.

Российская саблистка Яна Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу).

В полуфинале Егорян уступила француженке Саре Нуча (7:15), которая выиграла соревнования.

Еще одним бронзовым призером стала Шугар Катинка Баттаи из Венгрии, серебро взяла представительница Южной Кореи Чхве Се Бин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСара Нуча
logoЯна Егорян
Кубок мира
logoсборная Франции жен
результаты
logoсборная России жен
сабля

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Фехтование в Telegram
Материалы по теме
Егорян победила на этапе Гран‑при в Южной Корее
3 мая, 11:18
Российский рапирист Баранников завоевал серебро на Кубке мира в Стамбуле, Пенюшкина взяла бронзу
2 мая, 21:17
Яна Егорян: «Сейчас международные соревнования больше в приоритете, чем российские старты»
26 апреля, 20:15
Рекомендуем
Главные новости
Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Перу
вчера, 06:50
Российские шпажистки завоевали серебро в команде на этапе Кубка мира во Франции
24 мая, 16:29
Кирилл Бородачев: «Нечасто думаю о снятии запретов на символику. Все и так знают, что мы россияне»
20 мая, 18:59
Российский рапирист Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при в Шанхае
17 мая, 13:39
Егорян победила на этапе Гран‑при в Южной Корее
3 мая, 11:18
Российский рапирист Баранников завоевал серебро на Кубке мира в Стамбуле, Пенюшкина взяла бронзу
2 мая, 21:17
Фехтование. Чемпионат России. Рустамова и Швелидзе выиграли золото в шпаге
28 апреля, 17:52
Яна Егорян: «Сейчас международные соревнования больше в приоритете, чем российские старты»
26 апреля, 20:15
Великая об Олимпиаде: «Если нам вернут флаг и гимн – это уже победа. Я буду участвовать, если у меня будет возможность»
26 апреля, 12:57
Фехтование. Чемпионат России. Великая и Ибрагимов выиграли золото в сабле, Егорян – 3-я
25 апреля, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны». Роднина об отказе украинской шпажистки фотографироваться с россиянином на подиуме ЧМ
24 июля 2025, 19:49
Колобков о возвращении Поздняковой в спорт: «Есть примеры, когда после пяти-шести лет отсутствия люди завоевывали медали чемпионата мира»
24 июля 2025, 18:09
Михаил Дегтярев: «В наше время очень важно сохранять историческую память»
7 мая 2025, 11:48
Ильгар Мамедов: «Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов? Тренерам нужен материал»
16 марта 2025, 20:26
Никитина о победе на «Московской сабле»: «Сегодня просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Я справилась с мандражом»
14 марта 2025, 20:39
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
17 октября 2024, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября 2024, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября 2024, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
15 октября 2024, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
23 мая 2024, 10:30
Рекомендуем