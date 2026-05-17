Российский рапирист Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при в Шанхае
Российский рапирист Кирилл Бородачев стал победителем этапа Гран-при по фехтованию в Шанхае.
В финале Бородачев победил поляка Анджея Жадковского. Третье место разделили испанец Карлос Льявадор и итальянец Томмазо Мартини.
Бородачеву 26 лет, он серебряный призер Олимпиады-2020 в командном турнире и чемпионата мира-2025 в личном.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
