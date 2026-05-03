Егорян победила на этапе Гран‑при в Южной Корее

Саблистка Егорян выиграла золото на этапе Гран‑при в Южной Корее.

Российская саблистка Яна Егорян победила на этапе Гран‑при по фехтованию в Инчхоне (Южная Корея).

В финальном поединке Егорян одолела Майю Чемберлен из США со счетом 15:7. Бронзовыми призерами стали испанка Арасели Наварро и Йоана Илиева из Болгарии.

Софья Великая выбыла в 1/4 финала, Александра Михайлова и Алина Михайлова – в 1/8 финала.