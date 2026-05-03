Российский рапирист Баранников завоевал серебро на Кубке мира в Стамбуле, Пенюшкина взяла бронзу
Российские рапиристы взяли серебро и бронзу на Кубке мира по фехтованию.
Российский рапирист Егор Баранников завоевал серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Стамбуле.
В финале Баранников уступил итальянцу Филиппо Макки со счетом 8:15. Бронзу взяли представители Италии Томмазо Марини и Джузеппе Францони.
В женском турнире рапиристок бронзовым призером стала россиянка Владислава Пенюшкина. Победу одержала итальянка Мартина Фаваретто, серебро у ее соотечественницы Арианны Эрриго.
Российские фехтовальщики выступают на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
