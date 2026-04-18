Егорян завоевала серебро на этапе Кубка мира в Афинах

Саблистка Егорян стала второй на этапе Кубка мира в Афинах.

Российская саблистка Яна Егорян завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах. В финальном поединке Егорян уступила Шугар Катинке Баттаи из Венгрии со счетом 9:15. Бронзовыми призерами стали Люка Сюч из Венгрии и украинка Алина Комащук.