Егорян завоевала серебро на этапе Кубка мира в Афинах
Саблистка Егорян стала второй на этапе Кубка мира в Афинах.
Российская саблистка Яна Егорян завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах.
В финальном поединке Егорян уступила Шугар Катинке Баттаи из Венгрии со счетом 9:15.
Бронзовыми призерами стали Люка Сюч из Венгрии и украинка Алина Комащук.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Мда, продула. Хотя казалось бы - где по опыту Янка, а где сахарная
