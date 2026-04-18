Саблист Ибрагимов победил на этапе Кубка мира в Италии, Граудынь – 2-й

Российский саблист Ибрагимов победил на Кубке мира в Италии, Граудынь – 2-й.

Российский саблист Камиль Ибрагимов победил на этапе Кубка мира по фехтованию в итальянской Падуе.

В финальном поединке Ибрагимов одолел соотечественника Павла Граудыня со счетом 15-13.

Бронзовые медали завоевали француз Максим Пьянфетти и То Кен Дон из Южной Кореи.