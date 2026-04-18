Саблист Ибрагимов победил на этапе Кубка мира в Италии, Граудынь – 2-й
Российский саблист Ибрагимов победил на Кубке мира в Италии, Граудынь – 2-й.
Российский саблист Камиль Ибрагимов победил на этапе Кубка мира по фехтованию в итальянской Падуе.
В финальном поединке Ибрагимов одолел соотечественника Павла Граудыня со счетом 15-13.
Бронзовые медали завоевали француз Максим Пьянфетти и То Кен Дон из Южной Кореи.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем