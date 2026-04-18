Саблист Ибрагимов победил на этапе Кубка мира в Италии, Граудынь – 2-й

Российский саблист Камиль Ибрагимов победил на этапе Кубка мира по фехтованию в итальянской Падуе.

В финальном поединке Ибрагимов одолел соотечественника Павла Граудыня со счетом 15-13.

Бронзовые медали завоевали француз Максим Пьянфетти и То Кен Дон из Южной Кореи.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Яна Егорян: «Если спортсмен не хочет поехать на Олимпийские игры, это уже не спортсмен»
4 апреля, 14:49
Российские саблистки выиграли командный турнир на юниорском чемпионате мира в Бразилии
4 апреля, 06:28
Саблистки Егорян, Михайлова, Шорохова и Сергеева выиграли золото в команде на Кубке мира в Ташкенте
29 марта, 14:18
Рекомендуем
Главные новости
Мамедов о результатах фехтовальщиков: «Любая медаль в данный момент – большая радость, вылезаем из глубокой ямы»
19 апреля, 20:18
Российские саблисты взяли серебро в командном турнире на этапе Кубка мира в Италии
19 апреля, 19:27
Егорян завоевала серебро на этапе Кубка мира в Афинах
18 апреля, 19:38
Павел Колобков: «Министром я стал в один из сложнейших периодов, когда весь российский спорт оказался заложником очень большой политики»
15 апреля, 14:49
Мамедов о нейтральных статусах: «Процесс идет быстрее, так как в ноябре на конгрессе FIE принято решение уйти от проверок через независимые компанию по кибербезопасности и юриста»
15 апреля, 07:57
Олимпийские чемпионки Загидуллина и Коробейникова получили нейтральный статус
14 апреля, 11:59
Яна Егорян: «Если спортсмен не хочет поехать на Олимпийские игры, это уже не спортсмен»
4 апреля, 14:49
Российские саблистки выиграли командный турнир на юниорском чемпионате мира в Бразилии
4 апреля, 06:28
Саблистки Егорян, Михайлова, Шорохова и Сергеева выиграли золото в команде на Кубке мира в Ташкенте
29 марта, 14:18
Российская саблистка Михайлова победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси
28 марта, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны». Роднина об отказе украинской шпажистки фотографироваться с россиянином на подиуме ЧМ
24 июля 2025, 19:49
Колобков о возвращении Поздняковой в спорт: «Есть примеры, когда после пяти-шести лет отсутствия люди завоевывали медали чемпионата мира»
24 июля 2025, 18:09
Михаил Дегтярев: «В наше время очень важно сохранять историческую память»
7 мая 2025, 11:48
Ильгар Мамедов: «Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов? Тренерам нужен материал»
16 марта 2025, 20:26
Никитина о победе на «Московской сабле»: «Сегодня просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Я справилась с мандражом»
14 марта 2025, 20:39
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
17 октября 2024, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября 2024, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября 2024, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
15 октября 2024, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
23 мая 2024, 10:30
Рекомендуем