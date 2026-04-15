Павел Колобков: «Министром я стал в один из сложнейших периодов, когда весь российский спорт оказался заложником очень большой политики»

Колобков: я стал министром спорта РФ, когда спорт стал заложником политики.

Павел Колобков рассказал, чем занимается после ухода с поста министра спорта РФ.

Колобков возглавлял министерство спорта с 2016-го по 2020 год.

— СМИ сообщали, что в 2020-м вы стали членом правления и заместителем генерального директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными органами власти. В чем конкретно заключается ваша текущая деятельность?

— Когда я ушел с должности министра спорта, очень хотел работать в большой крупной компании, заниматься вопросами, связанными с выстраиванием взаимодействия с органами власти. Конкретное направление не имело большого значения, это вполне могла быть банковская сфера, какая‑то еще. За десять лет, работая в правительстве, ты ведь получаешь не только глубокое знание своей узкоспециальной отрасли, но начинаешь понимать, как работают и взаимодействуют между собой все шестеренки власти. Как принимаются законы, как они согласуются, кто принимает решения и так далее. Моя нынешняя работа связана именно с этим.

— Когда в вашей жизни было больше политики? В бытность спортивным министром или в последние шесть лет?

— Наверное, когда был министром. Надо понять, что такое политика для начала. В моем понимании, это умение выработать собственные подходы к тем или иным вещам, умение отстоять и продвинуть их в публичном поле, научиться взаимодействовать с разными оппонентами либо партнерами, объединяя разные коалиции, продвигая интересы компании, государства, федерации, спортсменов. Министром я стал в один из сложнейших периодов, когда весь российский спорт оказался заложником очень большой политики. Вот тогда, на самом деле, приходилось постоянно находиться на острие всех процессов. Взаимодействовать с международными партнерами, пытаться смягчать различные уже неминуемые санкции.

Своей главной задачей в тот период я считал защиту наших спортсменов и тренеров. Надо было максимально нивелировать удар, который был неминуем, и делать все возможное для того, чтобы спорт наш продолжал развитие, а не умер под влиянием этих санкций. И все это — в условиях того, что хороших решений у нас тогда не имелось в принципе. Само по себе это было громадной ответственностью. Не говоря уже о том, что далеко не все мои соратники желали эту ответственность разделить.

— Меня до сих пор не оставляет мысль, что в тот период, когда началось противодействие России с западным миром, огромное количество сил и времени было потрачено на то, чтобы договариваться с людьми, которые вообще не собирались с нами договариваться.

— Так ведь изначально нужно было это понять. Я, кстати, до сих пор считаю, что многие даже тогда искренне хотели с нами договориться. Очень многие. Людей, с которыми можно нормально общаться, много и сейчас.

— Вы продолжаете поддерживать с ними отношения?

— Сейчас уже, наверное, нет, но еще несколько лет назад общался со многими. Понятно, что никто из иностранных коллег рубашку на себе рвать не станет за нашу страну, свои интересы всегда будут оставаться для них первостепенными, но это не мешает мне считать их умнейшими, порядочными людьми. И верить, что при благоприятном стечении обстоятельств они всегда нас поддержат, — сказал Колобков.