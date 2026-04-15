Мамедов о нейтральных статусах: «Процесс идет быстрее, так как в ноябре на конгрессе FIE принято решение уйти от проверок через независимые компанию по кибербезопасности и юриста»

Ильгар Мамедов: процесс получения нейтрального статуса в фехтовании идет быстрее.

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал новость о том, что олимпийские чемпионки Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

«Процесс получения нейтрального статуса идет быстрее, так как в ноябре на конгрессе Международной федерации фехтования было принято решение уйти от проверок через независимую компанию по кибербезопасности и независимого юриста.

Теперь все проверки осуществляет исполком Международной федерации фехтования. Поэтому все в разы убыстрилось. Многие наши спортсмены, которые раньше не могли получить нейтральный статус, сейчас получают, в том числе и тренеры.

Вопросы по получению виз уже не спортивные, а более сложные и политические. Минимум у каждого спортсмена и тренера должно быть два паспорта, потому что визы ставят очень долго – паспорта забирают в консульство на долгий срок. Если в это время в другом месте соревнования, то с одним паспортом уже никуда не попадаешь.

Поэтому один паспорт находится в консульстве, ожидая визу, а со вторым паспортом спортсмены и тренеры выезжают на соревнования. Виза сейчас ставится на срок конкретно по дням соревнований, а не на пять лет или на три года, как раньше. Каких-то сложностей, чтобы кому-то отказывали, не было. Но все стало намного дороже и намного дольше по срокам.

Раньше консульский сбор составлял €35, чтобы получить шенгенскую визу. Сейчас это не менее 15 тысяч рублей на пять дней. И так каждый раз. Финансово стало очень-очень накладно», – рассказал Мамедов.