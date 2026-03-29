1

Саблистки Егорян, Михайлова, Шорохова и Сергеева выиграли золото в команде на Кубке мира в Ташкенте

Российские саблистки одержали победу на этапе Кубке мира в Ташкенте.

Российские саблистки выиграли золото в командном турнире на этапе Кубка мира в Ташкенте. 

Яна Егорян, Алина Михайлова, Анастасия Шорохова и Милена Сергеева в финале одержали победу над представительницами США со счетом 45:32. 

Третье место заняли японки, одолев команду Польши – 45:44. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс''
logoЯна Егорян
Анастасия Шорохова
Кубок мира
Алина Михайлова
результаты
logoсборная России жен
сабля
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Великую даже не поставили в команду, хотя она выступала в личном турнире, выбыла в 1/16
Следующий этап 19 апреля в Афинах. Великая, Егорян , Никитина, Михайловы заявлены
Фехтование в Telegram
Материалы по теме
Российская саблистка Михайлова победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси
вчера, 14:50
Яна Егорян: «Я кайфую на фехтовальной дорожке. Когда проигрываю, не чувствую никакого разочарования, потому что в душе знаю, чего я стою»
16 марта, 13:43
Кунашева, Михайлова, Таллада и Третьякова победили в командном турнире саблисток на Кубке мира среди юниоров в Тбилиси
1 февраля, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
Российская саблистка Михайлова победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси
вчера, 14:50
Российский рапирист Бородачев завоевал серебро на этапе Гран-при в Перу
23 марта, 06:54
Яна Егорян: «Я кайфую на фехтовальной дорожке. Когда проигрываю, не чувствую никакого разочарования, потому что в душе знаю, чего я стою»
16 марта, 13:43
Павел Колобков: «Надеюсь, МОК признает свою ошибку в отношении России и будет последователен до конца. Нам пора давить на них и говорить с ними более жестко»
4 марта, 11:41
Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров
26 февраля, 14:57
Российский саблист Борисов завоевал серебро юниорского первенства Европы по фехтованию в Тбилиси
26 февраля, 07:21
Российская саблистка Таллада победила на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров
25 февраля, 08:26
Российские рапиристки победили на этапе юниорского Кубка мира в Тунисе
2 февраля, 06:27
Кунашева, Михайлова, Таллада и Третьякова победили в командном турнире саблисток на Кубке мира среди юниоров в Тбилиси
1 февраля, 19:45
Яна Егорян взяла бронзу на этапе Кубка мира в США
25 января, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны». Роднина об отказе украинской шпажистки фотографироваться с россиянином на подиуме ЧМ
24 июля 2025, 19:49
Колобков о возвращении Поздняковой в спорт: «Есть примеры, когда после пяти-шести лет отсутствия люди завоевывали медали чемпионата мира»
24 июля 2025, 18:09
Михаил Дегтярев: «В наше время очень важно сохранять историческую память»
7 мая 2025, 11:48
Ильгар Мамедов: «Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов? Тренерам нужен материал»
16 марта 2025, 20:26
Никитина о победе на «Московской сабле»: «Сегодня просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Я справилась с мандражом»
14 марта 2025, 20:39
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
17 октября 2024, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября 2024, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября 2024, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
15 октября 2024, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
23 мая 2024, 10:30
Рекомендуем