Саблистки Егорян, Михайлова, Шорохова и Сергеева выиграли золото в команде на Кубке мира в Ташкенте
Российские саблистки выиграли золото в командном турнире на этапе Кубка мира в Ташкенте.
Яна Егорян, Алина Михайлова, Анастасия Шорохова и Милена Сергеева в финале одержали победу над представительницами США со счетом 45:32.
Третье место заняли японки, одолев команду Польши – 45:44.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Следующий этап 19 апреля в Афинах. Великая, Егорян , Никитина, Михайловы заявлены