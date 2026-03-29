Саблистки Егорян, Михайлова, Шорохова и Сергеева выиграли золото в команде на Кубке мира в Ташкенте

Российские саблистки одержали победу на этапе Кубке мира в Ташкенте.

Российские саблистки выиграли золото в командном турнире на этапе Кубка мира в Ташкенте.

Яна Егорян , Алина Михайлова, Анастасия Шорохова и Милена Сергеева в финале одержали победу над представительницами США со счетом 45:32.

Третье место заняли японки, одолев команду Польши – 45:44.