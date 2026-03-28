Российская саблистка Михайлова победила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси

Россиянка Михайлова победила на Кубке мира по фехтованию в Тбилиси.

Российская саблистка Алина Михайлова завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси.

В финале Михайлова победила представительницу Болгарии Йоану Илиеву со счетом 15:6. Бронзовыми призерами стали Полина Касперович из Азербайджана и Жао Сюэи из Китая.

Этап в Ташкенте завершится 29 марта. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.