Российский рапирист Бородачев завоевал серебро на этапе Гран-при в Перу.

Российский рапирист Кирилл Бородачев занял второе место на этапе Гран-при по фехтованию в Лиме (Перу).

В финале Бородачев уступил итальянцу Гийому Бьянки (12:15). Россиянин выступал на турнире в нейтральном статусе.

Бородачеву 26 лет, он серебряный призер чемпионата мира-2025 в личном турнире рапиристов, а также серебряный призер Олимпиады 2021 года в командном первенстве.