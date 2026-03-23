Российский рапирист Бородачев завоевал серебро на этапе Гран-при в Перу
Российский рапирист Бородачев завоевал серебро на этапе Гран-при в Перу.
Российский рапирист Кирилл Бородачев занял второе место на этапе Гран-при по фехтованию в Лиме (Перу).
В финале Бородачев уступил итальянцу Гийому Бьянки (12:15). Россиянин выступал на турнире в нейтральном статусе.
Бородачеву 26 лет, он серебряный призер чемпионата мира-2025 в личном турнире рапиристов, а также серебряный призер Олимпиады 2021 года в командном первенстве.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
