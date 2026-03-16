Яна Егорян: «Я кайфую на фехтовальной дорожке. Когда проигрываю, не чувствую никакого разочарования, потому что в душе знаю, чего я стою»

Яна Егорян: я продолжаю кайфовать на фехтовальной дорожке, люблю свой вид спорта.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала, что по-прежнему любит свой вид спорта.

На прошлой неделе Егорян проиграла Алине Михайловой в полуфинале личного турнира на «Московской сабле».

«Я не испытываю никакого разочарования от того, что в пятницу в личном турнире сумела дойти только до полуфинала. Я люблю фехтование, мне нравится фехтовать, наслаждаюсь этим видом спорта, кайфую на фехтовальной дорожке.

Поэтому, когда проигрываю, не чувствую никакого разочарования, потому что в душе знаю, чего я стою, кто я такая, что за моими плечами. Поэтому самое главное, чтобы зрители посмотрели и полюбили наш замечательный вид спорта», – рассказала 32-летняя Егорян.