Яна Егорян: «Я кайфую на фехтовальной дорожке. Когда проигрываю, не чувствую никакого разочарования, потому что в душе знаю, чего я стою»
На прошлой неделе Егорян проиграла Алине Михайловой в полуфинале личного турнира на «Московской сабле».
«Я не испытываю никакого разочарования от того, что в пятницу в личном турнире сумела дойти только до полуфинала. Я люблю фехтование, мне нравится фехтовать, наслаждаюсь этим видом спорта, кайфую на фехтовальной дорожке.
Поэтому, когда проигрываю, не чувствую никакого разочарования, потому что в душе знаю, чего я стою, кто я такая, что за моими плечами. Поэтому самое главное, чтобы зрители посмотрели и полюбили наш замечательный вид спорта», – рассказала 32-летняя Егорян.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем
Черчесов: "В душе знаю, чего я стою".
Идеальное начало рекламного ролика геля для душа
