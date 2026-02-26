Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров

Российские саблистки выиграли командный турнир чемпионата Европы среди юниоров.

Российские саблистки выиграли командные соревнования на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров в Тбилиси.

В финале команда победила сборную Польши (45:33). В решающем матче выступали россиянки Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада. Бронзовым призером турнира стала Франция.

В командных соревнованиях на рапирах сборная России (Стефания Часовникова, Ирина Зорина, Милана Левчук и Нелли Куденцова) заняла третье место, победив в матче за бронзу команду Франции (39:32).