Российский саблист Борисов завоевал серебро юниорского первенства Европы по фехтованию в Тбилиси

Саблист Борисов завоевал серебро юниорского первенства Европы.

Российский саблист Ярослав Борисов стал серебряным призером юниорского первенства Европы по фехтованию. Соревнования проходят в Тбилиси.

Ранее победу на турнире одержала российская саблистка Карина Таллада, а бронзу завоевала ее соотечественница Александра Михайлова.

Спортсмены выступают на первенстве Европы под флагом России, в честь их побед звучит гимн страны.