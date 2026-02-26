Российский саблист Борисов завоевал серебро юниорского первенства Европы по фехтованию в Тбилиси
Саблист Борисов завоевал серебро юниорского первенства Европы.
Российский саблист Ярослав Борисов стал серебряным призером юниорского первенства Европы по фехтованию. Соревнования проходят в Тбилиси.
Ранее победу на турнире одержала российская саблистка Карина Таллада, а бронзу завоевала ее соотечественница Александра Михайлова.
Спортсмены выступают на первенстве Европы под флагом России, в честь их побед звучит гимн страны.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем