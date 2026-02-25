0

Российская саблистка Таллада победила на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров

Саблистка Таллада победила на чемпионате Европы среди юниоров.

Российская саблистка Карина Таллада выиграла золото на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров в Тбилиси. 

В финале она одолела представительницу Румынии Амалию Ковалиу со счетом 15:13. 

Бронзу завоевала еще одна россиянка Александра Михайлова.

Российские спортсмены выступают на турнире под национальным флагом.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
чемпионат Европы
Александра Михайлова
юниорская сборная России жен
Карина Таллада
результаты
сабля
