🥉 Российская фехтовальщица Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Гонконге

Российская фехтовальщица Марта Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Гонконге.

В полуфинальном поединке на рапирах Мартьянова уступила американке Ли Кифер, которая и одержала итоговую победу. Второе место заняла Франческа Палумбо из италии.

Мартьяновой 27 лет, она олимпийская чемпионка Токио-2020, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в командных турнирах рапиристок.