🥉 Российская фехтовальщица Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Гонконге
Российская фехтовальщица Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира.
Российская фехтовальщица Марта Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Гонконге.
В полуфинальном поединке на рапирах Мартьянова уступила американке Ли Кифер, которая и одержала итоговую победу. Второе место заняла Франческа Палумбо из италии.
Мартьяновой 27 лет, она олимпийская чемпионка Токио-2020, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в командных турнирах рапиристок.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости