0

🥉 Российская фехтовальщица Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Гонконге

Российская фехтовальщица Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира.

Российская фехтовальщица Марта Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Гонконге.

В полуфинальном поединке на рапирах Мартьянова уступила американке Ли Кифер, которая и одержала итоговую победу. Второе место заняла Франческа Палумбо из италии.

Мартьяновой 27 лет, она олимпийская чемпионка Токио-2020, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы в командных турнирах рапиристок.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен
рапира
Марта Мартьянова
logoЛи Кифер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Фехтование в Telegram
Главные новости
«Для наших «медийных звезд» в женской сабле это повод задуматься». Мамедов о победе Михайловой на Гран-при в Тунисе
12 января, 10:28
Российская саблистка Михайлова победила на этапе Гран-при по фехтованию в Тунисе
11 января, 21:25
Журова о чемпионате Европы в Эстонии: «МОК дал рекомендации допустить россиян и белорусов. Если страны их не соблюдают, нужны штрафные санкции»
5 января, 17:48
Мамедов о чемпионате Европы в Эстонии: «Вероятно, сейчас проходит переговорный процесс по месту проведения турнира»
3 января, 12:40
Эстония может лишиться чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить россиян и белорусов
3 января, 06:27
Рапиристка Часовникова завоевала золото на Кубке мира среди юниоров в ОАЭ, выступая под российским флагом
2 января, 18:13
Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом страны
23 декабря 2025, 14:07
Мамедов о допуске российских юниоров с флагом и гимном: «Очень важный шаг. Если в 2026 году сможем выступать под своим флагом, это здорово»
13 декабря 2025, 12:31
Рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро на этапе Кубка мира в Японии
6 декабря 2025, 14:46
Яна Егорян: «Если набираешь в интернете «женский волейбол», то первые картинки – это какие-то красивые позы тела. Многие родители ведут девочек на фехтование потому, что у нас закрытая форма»
3 декабря 2025, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы привыкли к глупым выходкам спортсменов из этой чудной страны». Роднина об отказе украинской шпажистки фотографироваться с россиянином на подиуме ЧМ
24 июля 2025, 19:49
Колобков о возвращении Поздняковой в спорт: «Есть примеры, когда после пяти-шести лет отсутствия люди завоевывали медали чемпионата мира»
24 июля 2025, 18:09
Михаил Дегтярев: «В наше время очень важно сохранять историческую память»
7 мая 2025, 11:48
Ильгар Мамедов: «Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов? Тренерам нужен материал»
16 марта 2025, 20:26
Никитина о победе на «Московской сабле»: «Сегодня просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Я справилась с мандражом»
14 марта 2025, 20:39
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
17 октября 2024, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября 2024, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября 2024, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
15 октября 2024, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
23 мая 2024, 10:30