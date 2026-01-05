  • Спортс
Журова о чемпионате Европы в Эстонии: «МОК дал рекомендации допустить россиян и белорусов. Если страны их не соблюдают, нужны штрафные санкции»

Журова высказалась о том, что Эстонию могут лишить проведения ЧЕ по фехтованию.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что будет правильно лишить Эстонию права на проведение чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа пускать в страну граждан России и Беларуси.

Чемпионат Европы-2026 должен пройти с 16 по 21 июня в Таллине. Международная федерация фехтования (FIE) требует от страны-организатора письменного подтверждения, что все спортсмены смогут участвовать в турнире, независимо от гражданства. Однако власти Эстонии не подписывают документ.

«МОК дал рекомендации допустить российских и белорусских спортсменов. И страны, которые получают право проводить соревнования, должны выполнять и соблюдать все необходимые требования. И если они не соблюдаются, единственное решение – наказание для таких стран. И здесь уже может быть лишение права проведения или иные штрафные санкции», – сказала Журова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
