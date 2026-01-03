  • Спортс
Мамедов о чемпионате Европы в Эстонии: «Вероятно, сейчас проходит переговорный процесс по месту проведения турнира»

Мамедов: пока неизвестно, где будет чемпионат Европы по фехтованию.

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался о возможном переносе чемпионата Европы из Эстонии.

«На визы мы еще не оформлялись, чемпионат Европы будет только в июне. Также Международная федерация фехтования призывает все национальные федерации предоставить всем возможность участвовать в равных условиях.

Мы направили письмо о том, что владельцы российских паспортов не имеют права въезда в Эстонию. Нам Международная федерация фехтования сказала, что будут либо документы от правительства Эстонии, либо перенос чемпионата Европы.

Пока неизвестно, где будет чемпионат Европы. Вероятно, сейчас проходит переговорный процесс по месту проведения чемпионата Европы в июне», – сказал Мамедов «СЭ».

– Если будет невозможно доехать до этой страны, естественно, никакого чемпионата Европы там не будет. Его перенесут. Этим вопросом серьезно занимается Международная федерация фехтования.

– Знаете ли вы, какие страны рассматриваются для переноса?

– Пока нет. Слышал, что эстонцы сами отказались от проведения чемпионата Европы, потому что не могут провести его для всех. На правительственном уровне они не могут пустить всех. Куда будет перенесен чемпионат Европы, пока неизвестно, – цитирует Мамедова «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России жен
чемпионат Европы
logoсборная России
Ильгар Мамедов
Федерация фехтования России
FIE
