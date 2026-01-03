92

Эстония может лишиться чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить россиян и белорусов

Эстония может лишиться чемпионата Европы по фехтованию из-за недопуска россиян.

Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за отказа пускать в страну граждан России и Беларуси.

Как сообщает эстонское гостелерадио ERR, Международная федерация фехтования (FIE) требует от страны-организатора письменного подтверждения, что все спортсмены смогут участвовать в турнире, независимо от гражданства. Однако власти Эстонии не подписывают документ.

Чемпионат Европы должен пройти с 16 по 21 июня в Таллине. Официального решения FIE пока нет, но по словам генсекретаря Союза фехтования Эстонии Айвара Паалберга, в его организации исходят из того, что турнир в этом году не состоится.

Российские и белорусские фехтовальщики имеют допуск на соревнования FIE в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ERR
